تنظم هيئة قضايا الدولة جلسة فكرية بعنوان «الدرع والسيف القانوني للدولة»، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، يوم الخميس 29 يناير 2026، في القاعة الرئيسية (بلازا 1)، من الساعة 12 ظهرًا حتى 1:30 مساءً.

وتتناول الجلسة دور هيئة قضايا الدولة في حماية مصالح الدولة والدفاع القانوني عنها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة القانونية والمؤسسية.

ويشارك في الجلسة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، فيما يديرها المستشار محمد عامر، أمين عام هيئة قضايا الدولة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار البرنامج الثقافي والمؤسسي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يفتح المجال لمناقشة القضايا الوطنية ودور مؤسسات الدولة في دعم سيادة القانون وتعزيز الوعي المجتمعي.