نتنياهو يهاجم واشنطن: جنودنا قتلوا بسبب حظر الأسلحة في عهد بايدن

اتهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالتسبب غير المباشر في مقتل جنود إسرائيليين في غزة بسبب ما وصفه بـ"حظر أسلحة" أدى إلى نقص في الذخيرة.



وقال نتنياهو، في تصريحات أطلقها في الدقائق الأخيرة من مؤتمر صحفي مطول، إن "مقاتلين سقطوا لأننا لم نملك ذخيرة كافية، وجزء من ذلك كان نتيجة للحظر"، في إشارة إلى تجميد أو تقييد إمدادات السلاح خلال فترة بايدن، مؤكدا أنه قرر ألا يسمح بوصول إسرائيل إلى هذا الوضع مجددا.

وأكد نتنياهو أن الواقع "تغير جذريا مع تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه"، معلنا توجهه إلى بناء صناعة أسلحة إسرائيلية مستقلة، والتحرر تدريجيا من المساعدات المالية الأمريكية خلال نحو عقد، مقابل الانتقال إلى نموذج يقوم على التطوير والإنتاج المشتركين مع شركاء دوليين.

في المقابل، شن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، توم نايدز، ومستشارون بارزون في إدارة بايدن هجوما حادا على نتنياهو، واعتبروا تصريحاته مجانبة للحقيقة وغير منصفة للدعم الذي قدمته واشنطن لتل أبيب. وقال نايدز لموقع "واي نت" إن "نتنياهو مخطئ، كان دعم بايدن لإسرائيل راسخا وقويا، وهو يعلم ذلك، وقد جاء هذا الدعم بثمن سياسي باهظ داخل الولايات المتحدة".

أما المبعوث الأمريكي السابق عاموس هوكشتاين، فكتب على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل أكثر من 20 مليار دولار من الدعم العسكري، وأرسلت حاملتي طائرات إلى المنطقة، وساعدت في صد هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية مرتين، وحمت إسرائيل في "أكثر لحظاتها ضعفا"، مؤكدا أن "الرد الوحيد المقبول تجاه بايدن والشعب الأمريكي هو الشكر".

​تأتي هذه السجالات في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي من أزمة تجنيد ونقص في أعداد المقاتلين، ويحذر قادته من تهديد محتمل للجاهزية العملياتية، فيما يناقش الكنيست تشريعات مثيرة للجدل تتعلق بإعفاء الحريديم من الخدمة وتمديد مدة التجنيد الإلزامي.