نائب رئيس الإمارات ورئيس باكستان يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية

التقى نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء في دبي، الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وباكستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وتناول اللقاء، عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع باكستان، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، وبما يعكس رؤية الإمارات القائمة على بناء جسور التعاون والتكامل مع مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أكد الرئيس الباكستاني أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع باكستان ودولة الإمارات.

وأشاد بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي، ومثمناً حرص الجانبين على دفع الشراكة قدماً في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.