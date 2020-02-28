المالية: وضع سياسات تقلل المنازعات الضريبية مع الممولين

قال الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشؤون لجان الطعن الضريبي، إن وزارة المالية تحاول وضع سياسات، بتوجيهات من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تيسر من المحاسبة وتقلل المنازعات الضريبية مع الممولين.

وأضاف «الحموي» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «الوزارة لديها مشاكل متراكمة منذ سنوات خاصة بمجموعة من المنازعات الضريبية الموجودة حاليًا أمام لجان الطعن والمحاكم»، مؤكدًا رغبة الوزارة في الانتهاء من هذه المشاكل والحصول على الضريبة.

وتابع: «الجنيه اللي ناخده النهاردة أحسن ما ناخده بكرة من حيث قيمته الشرائية»، لافتًا إلى وجود توجهات من القيادة السياسية بضرورة وضع بيئة جيدة للمحاسبة الضريبية وإنهاء منازعاتها.

وأشار مستشار وزير المالية إلى أن قرار رفع الحجز عن الممولين فور التقدم بطلب إنهاء النزاع الضريبي توجه الوزارة منذ مدة، موضحًا أن الوزارة أصدرت قانون (79) لسنة 2016، وأعقبه قانون (14) لعام 2018 لحل النزاعات.