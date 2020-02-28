بومبيو: أمريكا غير منخرطة حاليا في أعمال عدائية ضد إيران

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمام الكونجرس الأمريكى اليوم الجمعة إن البلاد غير منخرطة حاليا في أعمال عدائية ضد إيران.

وبشأن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون ثان/ يناير، قال بومبيو إن عملية الاغتيال جعلت الأمريكيين في الخارج أكثر أمانا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بومبيو قوله إن "إزالته من ساحة المعركة كان إجراء لخفض التصعيد"، مضيفا أن مقتله جعل إيران تتعامل مع الردع الأمريكي بشكل أكثر جدية.

وذكر أنهم "أدركوا الجدية مع ما تتخذه أمريكا". ووصف سليماني بأنه هدف "استراتيجي" كان يخطط لشن هجمات إضافية على مواطنين أمريكيين.

ورفض أعضاء من الحزب الديمقراطي بيان بومبيو، قائلين إن الإدارة لم تظهر أن سليماني يشكل خطرا وشيكا وهو المبرر الذي ساقته لشن الضربة.