أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم حتى الآن في ألمانيا إعطاء 91ر5 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكورونا.



وبحسب البيانات المعلنة، اليوم الأحد، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ483ر173 جرعة في اليوم الواحد.



وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 8ر1 عام لتطعيم 75 في المئة من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل 9 أسابيع.



وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 44ر2 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج.



ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 019ر70 حالة وفاة.



جدير بالذكر أنه قد مضى قرابة عام وأربعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.