هيئة حقوقية أفغانية: طالبان تقتل أسرة صحفي اغتاله مسلحون مجهولون أوائل العام

ذكرت هيئة حقوقية في أفغانستان، اليوم الأحد، أن قائدا بحركة طالبان قتل 3 أفراد من أسرة صحفي في إقليم جور غرب أفغانستان.

وكان الصحفي بسم الله عادل أيماق، رئيس تحرير محطة إذاعة خاصة في الإقليم، قد قتل برصاص مسلحين مجهولين في الأول من يناير هذا العام.

وهاجم رجال مسلحون يوم الخميس الماضي منزل والده الكائن على ضواحي مدينة "فيروز كوه"، ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وقالت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان، إنه إلى جانب مقتل 3 أشخاص، أصاب قائد طالبان 4 وخطف 3 أفراد آخرين من الأسرة في الهجوم.

ودعت اللجنة السلطات المعنية إلى التحقيق في الحادث.