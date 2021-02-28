طارق شوقي: لا يلام على الوزارة في حالة لجوء الطلاب للغش لأنها مسألة وعي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أكثر من 550 ألف طالب أدوا امتحانات اليوم، مؤكدًا أنه تم اعتبار الـ 10% الذين لم يستطعوا التسجيل على المنصة للامتحان ناجحين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية لأداء الامتحانات غدًا سيتكون 100%، معلقًا على تسريب أجوبة الامتحانات عبر تطبيق «تليجرام»، أن هدف امتحان اليوم هو إعطاء فرصة للطالب الجاد ليعرف قدراته ومدى تحصيله.

وذكر أن الغش مسألة وعي، ولا يلام على الوزارة في حالة لجوء الطلاب إليه، مضيفًا أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ما هي إلا فرصة تدريب يستفيد منها الطالب قبل أن ينتقل إلى الثانوية العامة.

وأوضح أن الامتحانات نجاح أو رسوب لأنها سنوات نقل، لا تعتمد على المجموع، معقبًا: «نحاول تنمية وعي الطلاب بأن المصلحة الكبرى هي تأديته للامتحان بنفسه، ليكون مستعدًا للثانوية العامة فيما بعد، وإذا كانوا لجأوا للغش من تليجرام فهم يستحقون ما سيجرى لهم في النهاية».

وأشار إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات لحل العطل الفني للشبكات، إضافة إلى أنه يتم متابعة من يحاولون اختراق النظام، وسيطبق عليهم القانون، ذاكرًا أن من يحاولون اختراق «السيستم» يريدون بث مشاعر الخوف والقلق لدى الطلاب وأولوياء الأمور.

