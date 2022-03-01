تركيا تخطر موسكو بحظر عبور السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل

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أعلنت الحكومة التركية أنها أخطرت روسيا رسميا بأنها قررت منع عبور السفن الحربية الروسية مضيقي البوسفور والدردنيل، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الاثنين.

وبحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الاثنين، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده أحاطت الدول الساحلية وغير الساحلية علما بقرارها منع السفن الحربية من عبور مضائقها.

وقال أوغلو: «التزمنا بما تنص عليه اتفاقية مونترو (بخصوص عبور السفن من المضائق) وسنواصل ذلك، وأخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا».