ستيلانتس تعتزم شطب 2000 وظيفة في إيطاليا خلال العام الحالي

قالت نقابات عمالية في إيطاليا إن مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسيات ستيلانتس المسجلة في هولندا تعتزم شطب ما يصل إلى 2000 وظيفة في إيطاليا خلال العام الحالي، ليرتفع عدد الوظائف المقرر شطبها في مصانع الشركة المالكة لشركة السيارات الإيطالية فيات في ظل التحول إلى السيارات الكهربائية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ستيلانتس التي تأسست من اندماج مجموعة بي.إس.أيه جروب الفرنسية وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية وتنتج سيارات بيجو وستروين وفيات وكرايسلر وأوبل، توصلت إلى اتفاق مع النقابات العمالية على شطب الوظائف التي تمثل حوالي 3ر4% من إجمالبي قوة العمل التابعة لها في إيطاليا والبالغ إجماليها 47 ألف عامل تقريبا.

ونقلت بلومبرج عن بيان للنقابات وأكدته الشركة القول إن خطة التسريح المقررة ستشمل غالبا عمال لا يشاركون بشكل مباشر في الأنشطة الإنتاجية، وأنهم سيحصلون على مزايا تشمل التقاعد المبكر وما يعادل أجر عامين للعمال الأكبر سنا.

يأتي ذلك فيما تكافح مجموعة ستيلانتس وغيرها من شركات صناعة السيارات في العالم من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم واضطراب سلاسل إمداد المكونات، في حين تعيد ستيلانتس تجهيز مصانعها للتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، ومحاولة خفض النفقات.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات اعتزامها شطب 3800 وظيفة في فروعها بأوروبا، حيث أن تطوير السيارات الكهربائية يحتاج إلى أعداد أقل من العمال.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت ستيلانتس أن عائداتها تحسنت في عام 2022 بأكمله، مقارنة بالعام السابق، حيث أعلنت عن خطة رئيسية لإعادة شراء الأسهم

وأضافت الشركة أن عائداتها للعام بأكمله زادت بنسبة 18%، لتصل إلى 592ر179 مليار يورو من 119ر152 مليار يورو في العام السابق، مما يعكس صافي التسعير القوي وأسعار الصرف الإيجابية.

كما تم التصريح للشركة أيضا بإعادة شراء حصة تصل إلى 5ر1 مليار يورو، ليتم إعادة شرائها، بحلول نهاية عام 2023 .

وزادت صافي الأرباح من العمليات المستمرة لتصل إلى 779ر16 مليار يورو، من 354ر13 مليار العام الماضي.