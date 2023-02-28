وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد يبحثان موقف مشروعات المحافظة

بحث وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مع محافظ الوادي الجديد، الدكتور محمد الزملوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخطة الاستثمارية بالمحافظة، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة النظافة.

وركز اللقاء على أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر، والمشروعات الاقتصادية الممولة من وزارة التنمية المحلية، والإجراءات التي تقوم بها المحافظة لجذب المزيد من السكان لتعمير المناطق غير المأهولة بالمحافظة، والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والميزات التنافسية المتاحة بمحافظة الوادي الجديد؛ لتحقيق أقصي عائد اقتصادي وخدمي للمواطنين بما يساهم زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدف تنفيذها في الخطة الاستثمارية للمحافظة وفقا للجداول الزمنية المحددة لذلك، وإزالة أية عقبات تواجه عمليات التنفيذ، موضحًا أن إجمالي الاعتمادات المخصصة لمحافظة الوادي الجديد يبلغ 460,6 مليون جنيه لدعم قطاعات رصف الطرق والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء وتدعيم الوحدات المحلية.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أنه يجري حاليا الانتهاء من أعمال التشطيبات وتأثيث أول مجمع حكومي مميكن على مستوى المحافظات بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن المجمع مقام على مساحة 101 فدان وبتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه.

وأشار اللواء محمد الزملوط إلى وجود متابعة على أرض الواقع للمشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتنوع في عدة قطاعات منها الصحة والزراعة والطرق، والتي يتم تنفيذها في 28 قرية و6 وحدات محلية بمركز الفرافرة، عبر تنفيذ حوالي 307 مشروعات في مختلف القطاعات الخدمية مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.

واستعرض اللواء هشام آمنة خلال اللقاء أعمال تطوير و رفع كفاءة المجازر بالمحافظة، من خلال إنشاء مجزرين بمدينتي الخارجة وموط بتكلفة قدرها 62 مليون، حيث تم الانتهاء من الأعمال الاعتيادية بنسبة 100%، و جار إنهاء الأعمال الكهروميكانيكية، كما يجري العمل على رفع كفاءة 7 مجازر أخرى بالمحافظة.

وتابع اللواء آمنة مشروعات البنية الأساسية الممولة من الوزارة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، حيث تم تنفيذ وتسليم 3 خلايا دفن بالخارجة و الدخلة و الفرافرة بتكلفة 95 مليون جنيه، كما تم إصلاح و رفع كفاءة 42 معدة بتكلفة 10 ملايين جنيه، لافتا إلى دعم الوزارة أيضا في توفير الكشافات الموفرة للطاقة الكهربائية، حيث تم توريد وتركيب 24,5 ألف كشاف بتكلفة 37 مليون جنيه، حققت وفر في فاتورة الكهرباء يقدر بـ68 مليون جنيه.

وتناول اللقاء ملف توفير فرص العمل للشباب والمرأة بالوادي الجديد عبر توفير التمويل اللازم للراغبين في إقامة مشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية ووزارة التنمية المحلية خاصة في مجال المشروعات التراثية واليدوية والحرفية حيث تم توفير ما يقرب 395 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة من خلال الوزارة.

وأشار اللواء محمد الزملوط، إلى أن اللقاء تناول آخر المستجدات في تنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة الوادي الجديد ومحافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية، ضمن مشروعات الجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعي كخطوة لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لهذه المحافظات، وفتح الطريق لباقي المحافظات لتعمير الصحراء والخروج من الوادي الضيق والتكدس السكاني في ظل عدم وجود ظهير صحراوي يسمح بالتمدد العمراني، إضافة إلى توطين 100 ألف مواطن ضمن مشروع زيادة الرقعة الزراعية بالوادي الجديد وتحقيق التوسع العمراني والزراعي لتنفيذ خطة الجذب العمراني والسكاني للمحافظة.