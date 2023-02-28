رئيس وزراء مالي يؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا

أعلن رئيس وزراء حكومة مالي الانتقالية شوجيل كوكالا مايجا، مواصلة التعاون العسكري مع روسيا، معربا عن رضا بلاده عن المعدات العسكرية الروسية.

وقال مايجا في حديث لوكالة نوفوستي نشرته اليوم الثلاثاء: "راضون بشكل تام حتى الآن نحن راضون تماما، وكما قلت، سيستمر هذا التعاون".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، أكد خلال زيارة لمالى بداية الشهر الجاري فى إطار جولة إفريقية، أن بلاده ستواصل المساعدة في حل الأزمات في إفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية دون التدخل فيه.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المالي، أن "على الدول الغربية قبول حقيقة أن العالم يتغير مع ضرورة احترام البلدان الأخرى"، مؤكدا أن "ردود الفعل السلبية لدول الغرب على تعزيز التعاون مع مالي، هي أحد مظاهر نهجها الاستعماري".

وأكد لافروف في وقت سابق أيضا، أن روسيا أرسلت في 19 يناير الماضي دفعة كبيرة من المعدات الجوية إلى مالي، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والعسكري الفني يشهد تطورا جديدا في العام الجاري.

وفي نوفمبر عام 2021 سلمت روسيا مالي 4 مروحيات نقل عسكرية من طراز "مي-171"، وفي أغسطس عام 2022 تلقت مالي من روسيا عددا من الطائرات والمروحيات الحربية بينها طائرات "L-39" القتالية للتدريب وطائرات "سو-25" الهجومية، بالإضافة إلى مروحيات قتالية من طراز "مي-24 بي" و"مي-8" بحسب نوفوستي.