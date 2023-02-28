حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من المضي فيما سمته "الطريق الخاطئ" بشأن مسألة تايوان ودعم استقلالها عن بكين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لدينا رسالة واضحة لأمريكا، وهي لقد حان الوقت للتوقف عن السير على الحافة، واتباع تكتيكات تقطيع السلامي بشأن مسألة تايوان، وإذا رفضت أمريكا تغيير مسارها بشأن مسألة تايوان وسارت في المسار الخطأ، فستكون هناك عواقب حقيقية".

وأضافت: "مسألة تايوان هي أمر داخلي يخص الصين وشئونها الداخلية، ولن تسمح لأي قوى خارجية بالتدخل بها".

وتأتي تصريحات الخارجية الصنيية، بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن الأزمة حول تايوان لن تكون شأنا داخليا للصين.

واعتبرت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية"، تصريحات بلينكين بأنها "غير مسؤولة وسخيفة"، على حد تعبيرها.

ووصلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إلى أدنى مستوياتها بسبب تايوان، وتصاعد التوتر في أعقاب تحليق منطاد صيني فوق ولاية مونتانا، وتأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بكين، التي من المفترض أن تكون الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 2018 وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات مع المنافس الرئيسي في العالم.

وتصاعدت التوترات حول تايوان بشكل ملحوظ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، مطلع أغسطس.