الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في غزة

حذر مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي من أن آلاف المدنيين في قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا.

وقال راميش راجاسينجهام، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لمجلس الأمن الثلاثاء إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أو ربع السكان، على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وأضاف أن واحدا من كل ستة أطفال دون سن الثانية في شمال غزة "يعاني من سوء التغذية الحاد" في حين أن جميع سكان القطاع تقريبا يعتمدون على "المساعدات الغذائية الإنسانية غير الكافية على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة".

في غضون ذلك، تواجه الأمم المتحدة مشاكل كبيرة في إدخال إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يقيم 7ر1 مليون شخص من أصل 2ر2 مليون شخص في ملاجئ الطوارئ، وفقا لأرقام المنظمة الدولية.

وقال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو: "تشهد غزة أسوأ مستوى من سوء تغذية الأطفال في أي مكان في العالم"، مضيفا أنه "إذا لم يتغير شيء، فإن المجاعة وشيكة في شمال غزة".

وأضاف سكاو: "تبقى الحقيقة أنه بدون وصول آمن وواسع النطاق إلى حد كبير، لا يمكن لعمال الإغاثة القيام بعملية إغاثة على النطاق المطلوب لمواجهة الأزمة الإنسانية الحادة التي تعصف بغزة الآن".

وعلى الرغم من المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدما في هجوم بري في قطاع غزة ويضع قيودا على المساعدات الإنسانية.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن هجوما محتملا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة يمكن أن تكون له عواقب مدمرة.

وهناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من القصف والهجمات في شمال قطاع غزة مكدسون الآن في رفح في مساحة محدودة للغاية.