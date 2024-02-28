مخرجات الاجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عُقد الاجتماع الإقليمي لمدراء عموم الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، أمس الثلاثاء، بمقر الجامعة العربية، وبحضور رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، ومدير عام الجمارك الأردنية، والممثل الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى.

وناقش الاجتماع تقريرا حول جلسة لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية والتي عقدت بدولة إيطاليا في شهر ديسمبر 2023.

وتضمن الاجتماع بحث العديد من الموضوعات وهي:

1_ خطة عمل الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية حول المساواة بين الجنسين.

2_ مراقبة الركاب ومجموعات العمل ذات الصلة.

3_ المسح البيئي الجمركي.

4_ الخطة التنفيذية لعام 2024|2025.

5_ التوقعات والرؤى المالية لعام 2024|2025.

6_دراسة استطلاعية بشأن المراجعة الاستراتيجية الممكنة للنظام المنسق.

7_ تعزيز صمود الجمارك والصناعة.

8_ الجمارك الخضراء.

9_ استراتيجية بيانات منظمة الجمارك العالمية.



10_ التجارة الإلكترونية.

11_الحوكمة من حيث التحديث وتحليل الانتخاب والتعيين، وكذا قواعد الانتخابات في منظمة الجمارك العالمية والتخفيف من المخاطر الحمراء.