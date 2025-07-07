ميرتس يستهل جولة زيارات للولايات الألمانية بزيارة بافاريا في الأسبوع المقبل

من المتوقّع أن يصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى ولاية بافاريا جنوب ألمانيا في الأسبوع المقبل، في مستهل جولة زيارات سيقوم بها للولايات الألمانية.

ومن المقرر أن يشارك ميرتس يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء البافاري، وذلك في مكان مميز: على قمة جبل تسوج شبيتسه، أعلى جبل في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن ميرتس يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يُكَوِّن مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، برئاسة ماركوس زودر، ما يُعْرَف بالاتحاد المسيحي.

وقال زودر الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا: "يسعدنا بشكل خاص أن يختار المستشار ولاية بافاريا كأول ولاية يزورها"، معلنًا في الوقت نفسه عن تنظيم استقبال خاص له "كما يليق به، سنستقبله بشكل احتفالي بمشاركة فرقة حرس الجبال التقليدية".

وليست هذه أول زيارة يقوم بها ميرتس إلى قمة جبل تسوج شبيتسه، لكنها المرة الأولى له التي يزورها كمستشار. ففي خريف عام 2022، كان ميرتس، بصفته آنذاك رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ترأس اجتماعًا مغلقًا للمكتب التنفيذي للكتلة البرلمانية على قمة الجبل الأعلى في ألمانيا.