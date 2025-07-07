رئيس الصومال: نقدر عاليا دعم مصر لبلادنا في فتراتها الصعبة

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اتسمت بالأخوية وكانت موسعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن هناك حرصًا من البلدين على تعزيز الروابط القوية بين مصر والصومال، اعتمادًا على القيم والطموحات المشتركة للرخاء والاستقرار والسلام بالمنطقة.

عبر عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لبلاده لا سيما في الفترات الصعبة بالصومال، مؤكدا أن هناك رؤية مشتركة تقوم على تعزيز الشراكة بين حكومتي البلدين.

وشدد على ضرورة تعزيز الروابط بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وكذلك بين المؤسسات الوطنية، معبرًا عن تطلع بلاده لاستكشاف مجالات جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق الرفاهية.

ونوه بأن هناك الكثير مما يمكن تحقيق استفادة متبادلة منه، لا سيما خبرة مصر في بناء المؤسسات وتنمية الاقتصاد وهو أمر مهم جدًا بالنسبة للصومال الذي يخطو نحو التعافي والتحول.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بمدينة العلمين، نظيره الصومالي في مدينة العلمين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية.