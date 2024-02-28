يرى حسن مصطفى لاعب الأهلي السابق، أن قرار عودة محمد شكري لصفوف الفريق الأحمر أمر إيجابي للغاية خصوصا بعدما تألق اللاعب في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الزمالك لم يقم بالاستفادة من لاعبين آخرين مثل عمر كمال عبدالواحد الذي رحل لـ فيوتشر.

وقال حسن مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "فكرة استعادة اللاعبين بعد تألقهم جيدة، وهناك حسام أشرف لاعب بلدية المحلة وهو من هدافي الدوري المصري، هو يذكرني بـ شريف أشرف عندما كان في صفوف الزمالك، وأنا سعيد بخروج اللاعبين من الأهلي والزمالك لإثبات ذاتهم".

وأضاف: "الأهلي أيضًا بدأ يقوم بإعارة لاعبين للدرجة الثانية، كما أنه يريد الاستحواذ على نادٍ في دوري المحترفين من أجل الاستفادة من اللاعبين".

وأكمل: "وأنا كلاعب كنت أريد إثبات ذاتي، وبكاء طاهر محمد في الملعب ذكرني بموقف معين حدث لي في الأهلي أيضًا، وأي لاعب يجب أن يستغل الفرص التي تتاح له في المستطيل الأخضر، والأمور مختلفة في الأهلي خصوصا في ظل وجود لاعبين مميزين".

وزاد: "عندما كنت لاعبا في الأهلي لعبت فترة جيدة، وبعدها دخلت في عدة مشكلات مع مانويل جوزيه، وانضممت لمنتخب مصر ولم أكن أشارك، وانتقد اختياري للانضمام للمنتخب وبعدها عدت وتشاجرت معه".

وزاد: "كريم فؤاد يبذل قصارى جهده لإثبات نفسه في الأهلي رغم وجود عمالقة في مركز الجناح مثل بيرسي تاو وحسين الشحات وغيرهم، أشعر أن طاهر محمد طاهر يحمل نفسه فوق طاقته، عليه فقط الاجتهاد، وأن يلعب السهل وسيجد نفسه يظهر بشكل جيد".

وتابع: "الأهلي لم يكن جيدًا في المباراتين السابقتين بسبب فترة التوقف الطويلة، ومن الصعب تقييم لاعبي الفريق أمام بلدية المحلة خصوصا في ظل طريقة لعب أحمد عبدالرؤوف، وفتح المساحات والدفاع المتقدم بهذا الشكل، والأهلي سجل أهدافه بسهولة ومن انفرادات بالمرمى".

وأضاف: "كولر لا يريد خسارة محمد هاني ولذلك رفض مشاركته في مركز المساك، وقرر إراحته في جزء من المباراة وكولر اخترع مركز لـ عمر كمال عبدالواحد وهو اللعب في مركز المساك، ووسام أبوعلي لاعب جيد ومتحرك وسريع ولديه جراءة في الملعب ولفت نظري كثيرًا خصوصا خلال الهدف الأول الذي يدل على مهارة عالية، أنتوني موديست الذي بدأ يحاول استغلال المساحات بين الظهير الأيمن أو الأيسر والمساك، وصنع هدفا لـ الشحات أمام ميدياما بهذا الشكل، وسجل هدفا في البلدية أيضا".

وأتم: "كولر بدأ قلبه يجمد تجاه كهربا، بعد ضم وسام أبوعلي وتألق موديست في الفترة الأخيرة، وكهربا أصبح يمتاز بضبط النفس في الفترة الأخيرة، والأهلي سوف يستفيد من كثرة المهاجمين الجاهزين للمشاركة".