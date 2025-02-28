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دعا أكثر من 500 طبيب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى التمسك بالتخلص التدريجي من محركات الاحتراق بحلول 2035، وحذروا من مخاطر صحية خطيرة حال وهنت السياسة.

وفي خطاب مفتوح، اطلعت عليه وكالة (د ب أ)، انتقد الأطباء الجهود التي تهدف إلى تخفيف حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، قائلين إن تأجيل التحول سوف يعرض الصحة العامة للخطر.

وقال كريستيان شولتس، المدير الإداري للتحالف الألماني بشأن التغير المناخي والصحة الذي أطلق الخطاب: "أبخرة عوادم السيارات تلوث الهواء الذي نتنفسه، مما يتسبب في أمراض ووفيات".

وأكد شولتس أن حركة النقل البرية تظل أحد المصادر الرئيسية للملوثات المضرة، سيما في المدن.

وبحسب الموقعين، فإن الأطفال هم الأكثر تعرضا للخطر حيث إن الجزيئات الدقيقة وغيرها من الملوثات يمكن أن تعيق تطور رئتهم وأمخاخ الأجنة.

وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي الحالية، لن يتم تسجيل سيارات تعمل بالبنزين أو الديزل بعد 2035 في جهود لخفض انبعاثات قطاع النقل.

غير أن السياسة تعرضت لتدقيق جديد حيث تدفع صناعة السيارات والعديد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتخفيف القواعد.