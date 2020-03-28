ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت اجتماعا بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وخلال الاجتماع ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أنها وافقت على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات أثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر أبريل، موضحة أنه تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل .

وأشارت إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( 1,2,4) من شهر ابريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر ابريل .

وأضافت أن أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 أبريل واعتبارًا من يوم الاحد ١٢ أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه ، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكنه الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وأعلنت نيفين القباج أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف في مارس الماضي وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم اجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضاً .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد ، مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.

وأشارت إلى أنه تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية واجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات .