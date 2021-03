صدر حديثا عن دار نشر "نفرتيتي" كتاب بحب السيما للكاتب الصحفي أحمد فرغلي رضوان.

الكتاب يضم مقالات نقدية وتحليلية عن أفلام عربية وأجنبية عرضت خلال السنوات الماضية مثل اشتباك، الفيل الأزرق، الأصليين، ولاد رزق، الممر، الديزل، خيال مآته، الكنز ،joker , lalaland , tenet , once upon a time in Hollywood وغيرها من الأفلام.

الكتاب يقع في 333 صفحة من القطع المتوسط وضم مقالات عن 100 فيلم عربي وأجنبي.