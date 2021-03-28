الفقي وأبو هشيمة يتفقدان مصابي حادث قطاري طهطا بمستشفى سوهاج الجامعي

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعدد من قيادات الحزب، في زيارتهم للمحافظة لمتابعة تداعيات حادث قطاري طهطا، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج.

وأشاد "أبو هشيمة" بتكاتف جميع أجهزة الدولة للتعامل مع الحادث وسرعة رد فعل الأجهزة المعنية، خاصة مرفق الإسعاف، والمواقف الإنسانية والنبيلة من أهالي سوهاج، مؤكدا حرصه والعديد من مؤسسات المجتمع المدني على دعم أسر الضحايا والمصابين.

وتفقد محافظ سوهاج وأبو هشيمة ومرافقيهم، مصابي الحادث بمستشفى سوهاج الجامعي، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى، واطمأنوا على حالة المصابين الصحية، وتوافر كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، متمنين لهم الشفاء العاجل.