الرقابة المالية: 21 شركة تمويل استهلاكية مرخصة حتى الآن

قال دكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أمام المشاركين في اجتماع عقدته الهيئة، إنه على الرغم من حداثة عهد شركات التمويل الاستهلاكي بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، فقد بلغ عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة 21 شركة حتى الآن.

وأشار إلى إعداد النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وسيتم عرضه في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل الاتحاد والذي سيكون له دور هام في نمو النشاط.

وأبدى الدكتور عزام، الاهتمام بتكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني، واعدا بأن الهيئة لن تدخر جهدا للتواصل مع مقدم الخدمة لبحث إمكانية الوصول لتكلفة تماثل الأنشطة الشقيقة.

كما أكد تواصل الهيئة مع الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح تبعية شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة النشاط لهيئة الرقابة المالية، وما يتبعه ذلك من إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة.