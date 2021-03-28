استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم رحلة جوية تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية القادمة من فرانكفورت وعلى متنها 196 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعياً إلى مطار الغردقة.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الجذب السياحي بمصر.

وأشار بيان لوزارة الطيران إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل رحلتين متتاليتين قادمتين من بولندا تابعتين لشركة ''ENT'' البولندية حيث كان على متن الرحلة الأولى 139 راكباً والثانية 151 راكبا، وتعد هذه الرحلات الأولى بعد توقف دام أكثر من عام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم الاحتفال باستقبال الطائرات بالمطارين بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية للمطار، حيث قام فريق العلاقات العامة بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي.

كما تم عمل تحليل PCR للسائحين الذين لم يتوافر معهم ما يفيد سلبية تحليل PCR, والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلاً عن الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية.