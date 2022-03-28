بينيت يصدر 7 توجيهات لأجهزة الأمن الإسرائيلية بعد هجومي بئر السبع والخضيرة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، سبعة توجيهات لأجهزة الأمن بعد هجومي بئر السبع، والخضيرة، اللذين أديا إلى مقتل 6 أشخاص.

وقال ديوان بينيت، في بيان أوردته وسائل إعلام عبرية، إن بينيت عقد اليوم، جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية طُرحت خلالها صورة الأوضاع العملياتية والاستخباراتية في ظل العمليات الإرهابية التي وقعت خلال الأيام الأخيرة.

وكانت عملية دهس وطعن، في مدينة بئر السبع أدت الثلاثاء الماضي إلى مقتل 4 إسرائيليين، فيما أدى هجوم بإطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد، إلى مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين، فيما تبنى تنظيم داعش هجوم الخضير، أما عملية بئر السبع، فقالت إسرائيل إن منفذها، كان قد اعتقل سابقا بتهمة دعم تنظيم داعش.

وعدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 7 توجيهات قال إنها صدرت عن بينيت إثر الاجتماع.

التوجيه الأول

مواصلة الجهد العملياتي الواسع النطاق، من خلال القيام بمجموعة متنوعة من الأدوات (منها القضائية والاقتصادية والاستخباراتية والرقمية) على كل الساحات، بما في ذلك القيام بإجراءات التحقيق المكشوفة والخفية، بهدف الحيلولة دون حدوث مزيد من الأحداث وملاحقة الأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ العمليات، قانونيًّا

التوجيهان الثاني والثالث

تعزيز قوات الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك؛ وتوسيع سياسة حمل السلاح من قبل جنود الجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياطية.

التوجيه الرابع

استخدام أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية (بدون محاكمة) بحق العناصر الإرهابية في الحالات المناسبة.

التوجيه الخامس

مراقبة الخطاب المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، والكشف عن الجهات المحرضة وعن الإرهابيين المحتملين واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم

التوجيه السادس

الحفاظ على الحوار الجاري مع الشخصيات العامة وصناع الرأي لدى المجتمع العربي وتعزيزه بهدف الحفاظ على الاستقرار

التوجيه السابع

مواصلة حملة مصادرة الأسلحة في الأماكن ذات الصلة وتوسيعها من قبل شرطة إسرائيل