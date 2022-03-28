العاهل للأردني للرئيس الفلسطيني: نقف معكم باستمرار رغم كل التحديات

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الاثنين، تطورات القضية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» (رسمية)، إن اللقاء عقد في مكتب الرئيس الفلسطيني بمدينة رام الله، حيث رحب عباس بالعاهل الأردني، وقال: "إنه لشرف لنا أن يزورنا جلالة الملك، ونرحب كذلك بسمو ولي العهد (الحسين بن عبد الله)، سعداء برؤيتكم في بلدكم الثاني فلسطين، لبحث العديد من القضايا والتشاور المستمر بيننا حولها، ويهمنا التواصل الدائم سواء بالزيارات أو عبر الاتصالات".

وأضاف عباس: "نحن وأنتم جلالة الملك، واحد، وفعلا الأردن وفلسطين واحدة، والمصلحة واحدة والهموم واحدة والآمال واحدة.. نرحب دائما بمثل هذه الزيارات الهامة، وهي زيارة مهمة جدا للتشاور والحديث حول ما يحصل".

بدوره، أكد العاهل الأردني أنه سيبقى دائما مع الفلسطينيين وحقوقهم، قائلا: "نقف معكم باستمرار، رغم كل التحديات، وسيبقى موقفنا دائما مع فلسطين".

وأضاف: "لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل دولتين، يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعا العاهل الأردني إلى وقف "كل الإجراءات الأحادية، خاصة في القدس والمسجد الأقصى، والتي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل الدائم في المنطقة".

وأشار إلى أن الأردن مستمر في جهوده للحفاظ على "الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بموجب الوصاية الأردنية عليها".