تشاجر النجم العالمي ويل سميث مع مقدم حفل جوائز الأوسكار كريس روك، خلال البث التلفزيوني للأوسكار عام 2022.

وظهر روك على خشبة المسرح لتقديم جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم وثائقي وأطلق نكتة عن زوجة سميث، جادا بينكيت؛ بسبب حلق رأسها، ولم يتمالك سميث أعصابه وصعد المسرح كي يلكم روك لكمة قوية على وجهه؛ على الرغم من أنها بدت مزحة في البداية، ثم عاد سميث إلى مقعده وصرخ في روك، "أبق اسم زوجتي بعيدا عن فمك اللعين".

وبدا الكثير من مشاهدي حفل توزيع جوائز الأوسكار مذهولين من تلك المشاجرة، وكان ديدي هو المقدم التالي خلال الحفل، الذي عالج الموقف بقوله: "ويل وكريس، سنحل ذلك مثل العائلة المحبة للأوسكار".

وكانت بينكيت قد أعلنت من خلال منشور على موقع "إنستجرام" في العام الماضي أنها حلقت رأسها بعد معاناتها من تساقط الشعر وإصابتها بالثعلبة.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL