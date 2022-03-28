رئيس الوزراء ووزير النقل يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع الخط السادس للمترو

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة "ألستوم" الفرنسية.

وقع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الفرنسية أندرو ديليون الرئيس الإقليمي لمناطق إفريقيا والشرق الأوسط ووسط أسيا، ورئيس مجلس إدارة "ألستوم مصر" لمشروعات النقل رامي صلاح الدين.

وأكد كامل الوزير أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق، أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، والذي ينفذ وفقا لأحدث المواصفات العالمية، وأن وزارة النقل وضعت خطة لتنفيذ الخط السادس في مسار مواز للخط الأول "العمود الفقري" ‏لشبكة خطوط مترو الأنفاق لتخفيف الضغط عنه، حيث يبدأ الخط من منطقة الخصوص ‏حتى المعادي الجديدة بطول حوالي 35 كم و27 محطة، ومخطط أن ينقل الخط حوالي 1.4 مليون راكب يوميا، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة، ومع الخط الثالث في محطة باب الشعرية، ومع الخط الرابع في محطة ‏الفسطاط.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات المصريةـ الفرنسية في شتى المجالات خاصة في قطاع النقل تأتي في إطار دعم ‏العلاقات بين البلدين، والتي تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، حيث تعتبر هذه المذكرة في إطار خارطة الطريق المشتركة، والتي تم توقيعها في يونيو الماضي بين الجانبين المصري – الفرنسي.

وأضاف أن الغرض من هذه المذكرة هو التكامل بين أنظمة السكك الحديدية، إلى جانب تصنيع وتوريد وضمان وصيانة الوحدات المتحركة بما في ذلك قطع الغيار لمدة 8 سنوات، بالإضافة لقطع غيار العمرة "الجسيمة"، مع الأخذ في الاعتبار خطة التوطين المحلي لصناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة، ومن أهمها مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع.