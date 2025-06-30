إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في تركيا

أفادت السلطات التركية، اليوم الاثنين، بأن حرائق الغابات المتعددة في البلاد امتدت إلى مناطق سكنية في إقليم إزمير بغرب البلاد وأماكن أخرى.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص من إزمير ومحافظة هاتاي الجنوبية وبيلجيك، التي تضررت أيضًا.

وأشار الوزير إلى تضرر ما يقرب من 130 مبنى ومنزلًا في إزمير، وأكثر من 60 مسكنًا و20 حظيرة في بيلجيك.

وفي إزمير، عملت فرق الإنقاذ طوال الليل لاحتواء الحرائق، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وأوضح وزير الزراعة التركي، إبراهيم يومكلي، أن 21 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى، لكنهم غادروا المستشفى في وقت لاحق.

وأعاقت الرياح الشديدة جهود مكافحة الحرائق في المناطق المنكوبة.