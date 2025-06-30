 وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تتهم جامعة هارفارد بانتهاك حقوق الطلاب المدنية - بوابة الشروق
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وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تتهم جامعة هارفارد بانتهاك حقوق الطلاب المدنية

وكالات
نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 6:59 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 7:00 م

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت جامعة هارفارد بأن تحقيقا أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر اليوم الاثنين "عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير حتى الآن.

وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في هارفارد وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة "الفكر" اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.

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