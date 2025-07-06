هاني رمزي: يجب بيع وسام أبو علي إذا وصل عرض بـ 10 ملايين دولار

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لا يمانع هاني رمزي، رئيس لجنة الكشف عن المواهب السابق بالنادي الأهلي، فكرة الاستغناء عن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق.

صرح رمزي خلال استضافته عبر قناة (النهار) "وسام أبو علي كان من أبرز إنجازات لجنة الكشف عن المواهب أثناء عملي في الأهلي فهو لاعب مميز فنيا وعلى المستوى الشخصي".

وبشأن الجدل المثار حول اقتراب اللاعب من الانتقال إلى أحد الأندية الخليجية هذا الصيف، رد نجم الأهلي السابق "أرى أنه إذا جاء عرض بـ 10 ملايين دولار، فيجب على إدارة النادي بيعه"

أشار في سياق متصل "أسد الحملاوي لاعب مميز، وكنا نرغب في ضمه، لأنه صغير السن وفلسطيني، لن يشغل مكانا للاعب أجنبي في القائمة.

وأوضح هاني رمزي في ختام تصريحاته "ولكن الحملاوي لاعب بقدرات مختلفة، فهو يمتاز بالتحرك وضربات الرأس، لكن وسام أبو علي أفضل منه بالتأكيد".