حكومة غزة تدين تورط شركة أمريكية بمخطط تهجير إسرائيلي

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تورط شركة "مجموعة بوسطن الاستشارية" الأمريكية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بـ"العمل بستار إنساني مضلل".

جاء ذلك وفق بيان للمكتب، اليوم الأحد، تعليقا على تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أمس، كشف تورط "مجموعة بوسطن الاستشارية" بتطوير مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وحذر البيان من استمرار هذه المشاريع التي تُسوّق جريمة التهجير القسري كأنها "حل إنساني"، كما حمّل كافة الجهات المنخرطة أو الداعمة لهذه المخططات، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن تداعيات هذه المؤامرات الممنهجة لن تمر دون محاسبة.

وتدخل الحرب في قطاع غزة يومها الـ639، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مجازر جديدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات المرتقبة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار.