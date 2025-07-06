 وفاة المخرج سعيد الرشيدي - بوابة الشروق
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وفاة المخرج سعيد الرشيدي

إسراء زكريا
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 3:22 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 3:23 م

أعلنت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، وفاة المخرج الكبير سعيد الرشيدي، صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابع: "ينعي نقيب السينمائيين واأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج سعيد الرشيدي، كبير مخرجي الدراما التليفزيونية".

واختتم البيان: "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

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