وفاة المخرج سعيد الرشيدي

أعلنت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، وفاة المخرج الكبير سعيد الرشيدي، صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابع: "ينعي نقيب السينمائيين واأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج سعيد الرشيدي، كبير مخرجي الدراما التليفزيونية".

واختتم البيان: "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".