أجبر مستوطنون إسرائيليون، الأحد، رعاة ماشية فلسطينيين، على ترك المراعي في الأغوار الشمالية، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن مستوطنين "أجبروا المواطنين على ترك المراعي، وطاردوا مواشيهم شرق الفارسية بالأغوار الشمالية".

وبين دراغمة، أن المنطقة تشهد تصعيدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين، بحق المواطنين وممتلكاتهم، وسط تخوفات بإفراغها لصالح المستوطنين.

وتبلغ مساحة منطقة الأغوار الفلسطينية، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع)، ويقطن فيها قرابة 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكن حوالي 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.

وتسيطر إسرائيل على أكثر من 80 بالمئة من منطقة الأغوار، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى للاحتفاظ بالوجود الأمني فيها، ضمن أي حل نهائي مع الفلسطينيين.

لكن الفلسطينيين يشددون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة، بدون الأغوار، التي تشكل نحو 30% من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

وخلال مايو الماضي، ارتكب مستوطنون إسرائيليون 415 اعتداء بالضفة الغربية المحتلة، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية فلسطينية).

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 989 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر 18 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.