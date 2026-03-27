ترامب: سأوقع أمرا طارئا لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه سيوقع أمرا طارئا يوجه فيه وزير الأمن الداخلي إلى دفع رواتب عناصر إدارة أمن النقل فورا، في وقت يكافح فيه الكونجرس للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة الميزانية التي تسببت في تعطيل المطارات وحرمان الموظفين من رواتبهم.

وأعلن ترامب قراره في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إنه يريد وقف "الفوضى في المطارات" بسرعة.

وكتب الرئيس: "الأمر ليس سهلا، لكنني سأفعل ذلك!".

ومع تصاعد الضغوط، كان البيت الأبيض قد طرح خطوة استثنائية تتمثل في إعلان حالة طوارئ وطنية لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل، بينما كان أعضاء مجلس الشيوخ يدرسون عرضا "أخيرا ونهائيا" لإنهاء أزمة التمويل التي عطلت المطارات وأربكت حركة السفر.

وكان الديمقراطيون يرفضون تمويل وزارة الأمن الداخلي، مطالبين بإدخال تغييرات للحد من سياسات إنفاذ قوانين الهجرة التي ينتهجها ترامب. وخلال فعالية في البيت الأبيض، حذر ترامب من أنه سيتدخل إذا فشل الكونجرس في التحرك.

وفي المقابل، وصل مجلس الشيوخ إلى حالة من الجمود، فيما استعد أعضاؤه، الذين كانوا يعتزمون مغادرة واشنطن لقضاء عطلة الربيع، للبقاء طوال الليل في محاولة للتوصل إلى اتفاق.