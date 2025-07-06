الرئيس الألماني مخاطبا الشعب الليتواني في عيده الوطني: أمنكم هو أمننا

أكد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، التزام ألمانيا بدعم ليتوانيا في الدفاع عن "حريتها".

وخلال احتفال الجمهورية السوفيتية السابقة بالعيد الوطني، قال شتاينماير في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الأحد: "من خلال تمركز لواء ألماني في ليتوانيا، نُقدّم وعدًا دائمًا مفاده بأن أمنكم هو أمننا".

وأضاف: "ألمانيا تدرك أن هذا اللواء يُجسّد المسئولية المتبادلة والوفاء المُعَاش للحلف. فنحن نعلم: من يدافع عن ليتوانيا، يدافع عن أوروبا ويدافع عن قيم أوروبا. وهذا ما تفعلونه أنتم، أيها الليتوانيون كل يوم"، ولم يذكر شتاينماير روسيا بشكل مباشر في حديثه.

وكان رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، دعا نظيره الألماني لحضور الاحتفال كضيف شرف، وكان المكتب الرئاسي في العاصمة الألمانية ذكر أمس السبت أن برلين تنظر إلى هذه الدعوة على أنها تمثل تكريما خاصا ودليلا على العلاقات الوثيقة بين البلدين.

ويرافق الرئيس الألماني في زيارته زوجته إيلكه بودن بندر.