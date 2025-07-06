فريدة خليل تتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

تُوِّجت البطلة المعجزة فريدة خليل، لاعبة منتخب مصر للخماسي الحديث، بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات ضمن نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

وحققت فريدة المركز الأول بعد أن جمعت 1470 نقطة، لترفع بذلك رصيدها من الميداليات في سلسلة كأس العالم هذا العام إلى 4 ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات وفضية.

وحلّت الكورية سيونجمين سيونج في المركز الثاني برصيد 1443 نقطة، تلتها المجرية بلانكا جوزي في المركز الثالث برصيد 1440 نقطة، فيما جاءت المصرية ملك إسماعيل في المركز الثاني عشر محققة 1390 نقطة.

وشهدت مراسم التتويج حضور كلٍّ من:

روب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للعبة

كلاوس شومان، الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي

شادي عبد العزيز، أمين صندوق الاتحاد المصري

أحمد الجندي، البطل الأوليمبي

فيتشيسلاف مالشيف، نائب رئيس الاتحاد الدولي

أندريا ديلاموري، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي

وبهذه الذهبية، ارتفع رصيد مصر في سلسلة كأس العالم 2025 إلى 7 ميداليات، حيث سبق للمنتخب الوطني التتويج بذهبية السيدات لفريدة خليل، وبرونزية الرجال لـمهند شعبان في جولة القاهرة، وذهبية الرجال لـمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر، إضافة إلى ذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل وملك إسماعيل في جولة بلغاريا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات نهائي فردي الرجال في تمام الرابعة عصرًا، بمشاركة ثلاثة لاعبين مصريين هم: مهند شعبان، معتز وائل، ومحمد حسن.

ويُعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 المقام في الإسكندرية أول نهائي في التاريخ تُعتمد فيه لعبة الموانع بدلًا من رياضة الفروسية، بعد التعديلات التي أُقرّت عقب نهاية أولمبياد باريس 2024.

وكانت مصر قد استضافت أول بطولة رسمية على مستوى الكبار تتضمن لعبة الموانع، خلال الجولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم التي أقيمت على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في فبراير الماضي.