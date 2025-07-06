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ارتفعت البورصة المصرية اليوم الأحد، لكنها حققت صعودا محدودا.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.28%، ووصل إلى مستوى 32913.73 نقطة.

وتأثر المؤشر بما أعلنه صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي، بتأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر مع السادسة، ما يعني عدم تسلم الشريحة الخامسة البالغة 1.3 مليار دولار.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر الأسبوع الماضي بنحو 0.55%.

وكان المؤشر الرئيسي في يونيو الماضي قد سجل ارتفاعا بنسبة أقل من نصف في المائة وهي (0.49%)، ووصل إلى 32857.67 نقطة، بسبب حرب إسرائيل وإيران.

وهاجمت إسرائيل إيران في 13 من يونيو الماضي، وتبادلا الضربات على مدار 12 يوما، انتهت بضربة أمريكية لـ 3 مواقع نووية، ثم إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إنهاء الحرب.

وخسرت البورصة نحو 10% في فترة الحرب، ثم عاودت المكاسب.