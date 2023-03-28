 السعودية تُدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف - بوابة الشروق
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السعودية تُدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 11:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 11:27 م

أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

‎ وجدّدت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.


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