الأهلي يهزم سموحة ويتأهل لنهائي دوري الطائرة

تأهل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، لنهائي بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب تغلبه على نظيره سموحة والذي يقوده فنيًا طارق الزفتاوي بنتيجة 3-0.

وكان الأهلي قد فاز أمس على الفريق السكندري أيضًا بثلاثية نظيفة ليضمن الصعود للنهائي حيث يلعب هذا الدور بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3" حيث يصعد الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 للمباراة النهائية.

وينتظر الأهلي في النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الزمالك ونظيره طلائع الجيش.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.