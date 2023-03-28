رئيس الوزراء البرتغالي: من السابق لأوانه تقديم أي تفسير لجريمة المركز الإسلامي

قالت الشرطة البرتغالية، اليوم الثلاثاء، إن شخصين على الأقل قتلا في هجوم بمركز إسلامي للطائفة الإسماعيلية في لشبونة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وكانت قناة سي.إن.إن البرتغال، قد قالت إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وهو مواطن أفغاني كان يحمل سكينا كبيرا، أصيب بالرصاص وجرى اعتقاله.

ولم تؤكد الشرطة البرتغالية حتى الآن جنسية المشتبه به منفذ الهجوم.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن كل شيء يشير إلى أنه "حادث فردي" مضيفا أن "من السابق لأوانه" تقديم أي تفسير للجريمة.

والطائفة الإسماعيلية أقلية شيعية يتعرض أفرادها لهجمات من جماعات متشددة في بلدان مثل باكستان.