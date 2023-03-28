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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية" بنسبة 2.66٪ ليبلغ 105.69 خلال شهر يناير 2023 "أولي"، مقابل 108.58 خلال شهر ديسمبــر2022 "نهائي"، وفقا لبيـانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2023.

وأضاف الجهاز، أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية ارتفع بنسبة 19.03٪ ليبلغ 155.21 خلال شهر يناير 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث بلغ 130.40، وذلك لزيادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان.

وبحسب الجهاز، بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 92.51 خلال شهر يناير 2023 مقارنة بشهر ديسمبر2022، حيث بلغ 84.57 بنسبة ارتفاع قدرها 9.39٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق.

وتابع أن الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، انخفض نسبة قدرها 4.85٪ ليبلغ 92.60 خلال شهر يناير2023، مقارنة بشهر ديسمبر2022، حيث بلغ 97.32 وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما انخفض الرقم القيـاسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بنسبة قدرها 28.89٪، ليبلغ 90.99 خلال شهر يناير 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث بلغ 127.96 وذلك بسب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.