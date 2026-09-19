الجيش اليمني: مقتل 13 من مقاتليه في مواجهات مع الحوثيين في لحج وتعز

أعلنت قيادة محور طور الباحة، التابعة للجيش اليمني الحكومي، اليوم السبت، مقتل 13 من مقاتليها خلال اليومين الماضيين في مواجهات مع الحوثيين في جبهات التماس الواقعة ضمن نطاق عمليات المحور بمحافظتي لحج وتعز.

وقالت قيادة المحور، في بيان نعي، إن "مقاتليها قتلوا أثناء مشاركتهم في المعارك"، مشيرة إلى أنهم كانوا يؤدون مهامهم في جبهات التماس المشتركة بالمحافظتين.

وقدمت قيادة المحور التعازي لأسر القتلى وذويهم، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها العسكرية، ومعتبرة أن "قتل مقاتليها لن يثنيها عن مواصلة العمليات ضد مليشيا الحوثي".

وتشهد عدة جبهات يمنية، بينها لحج وتعز، منذ أيام مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدد من خطوط التماس.