• منظمة "البيدر" الحقوقية:

- مستوطنون اعتدوا ضربا على مواطن أثناء توجهه إلى المسجد بقرية برقا شرق مدينة رام الله وألقوا الحجارة على عدة منازل بالقرية

- مستوطنون مسلحون حاصروا منزلا جنوب نابلس

- مستوطنون أضرموا النار في غرفة زراعية جنوب الخليل وخطوا شعارات عنصرية تدعو لقتل الفلسطينيين

- جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 8 فلسطينيين من سكان قرية أَدْقِيقَة بمَسافِر يطا خلال محاولتهم صد اعتداء مستوطنين

واصل مستوطنون إسرائيليون أعمالهم الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة، السبت، إذ أصابوا فلسطينيا وحاصروا منزلا وأحرقوا وأتلفوا ممتلكات وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين، بينما اعتقل الجيش 8 فلسطينيين آخرين.

جاء ذلك في سلسلة بلاغات صحفية مقتضبة لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو.

وقالت المنظمة الأهلية إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن وحيد طه، في الخمسينيات من عمره، ورشّوا عليه غاز الفلفل أثناء توجهه إلى المسجد في المنطقة الشمالية من قرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وفي القرية ذاتها، حاول مستوطنون إحراق منزل، وأحرقوا حاوية نفايات أمام منزل آخر، وألقوا الحجارة على عدة منازل، بحسب المنظمة.

وفي حدث منفصل شمالي الضفة، قالت المنظمة إن مستوطنين "مسلحين وملثمين حاصروا منزلا في خربة المراجم جنوب مدينة نابلس"، ما تسبب في حالة من الخوف والقلق، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وشمالي الضفة أيضا، ذكرت "البيدر" أن مستوطنين أطلقوا أغنامهم في أراضي المواطنين بمنطقة تياسير في طوباس.

أما جنوبي الضفة، فأضافت المنظمة أن مستوطنين أضرموا النار في غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل الفلسطينيين في منطقة "أغزيوه" شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل.

كما أفادت باعتداء مستوطنين على خط المياه الرئيسي الواصل إلى قرية أَدْقِيقَة بمَسافِر يط، ما أدى إلى انقطاع المياه عن القرية.

ولاحقا، أفادت المنظمة بمهاجمة مستوطنين للقرية ومحاولة الاستيلاء على قطيع أغنام، بينما اعتقل الجيش 8 فلسطينيين من سكان القرية خلال محاولتهم صد اعتداء المستوطنين.

وجنوب الخليل أيضا، قالت "البيدر" إن مستوطنين اعتدوا على عائلة فضل الهدار في خلة الحمص شرق بلدة يطا، وذلك بعد يومين من هدم المنزل الذي كان يؤويها.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون 628 اعتداء إرهابيا خلال أغسطس 2026 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتشمل هذه الاعتداءات قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، إلى جانب التوسع الاستيطاني في أراضيهم.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفق معطيات رسمية فلسطينية.