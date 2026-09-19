أنقذت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، السبت، شابا إثر انهيار جزء من مبنى عليه في مدينة غزة، في ثالث حادث من نوعه خلال 4 أيام.

وقال جهاز الدفاع المدني، في بيان، إن طواقمه في محافظة غزة تمكنت من "إخراج شاب بحالة جيدة إثر انهيار جزء من مبنى عليه".

ولم يذكر الدفاع المدني تفاصيل عن وضع المبنى الذي تعرض لانهيار جزئي أو حجم الضرر الذي لحق به وعدد العائلات التي يؤويها.

ويعد هذا ثالث حادث من نوعه خلال 4 أيام، حيث لقي، الأربعاء، 21 فلسطينيا مصرعهم، بينهم 12 طفلا، وأصيب آخرون جراء انهيار "عمارة السعادة" بمنطقة الصناعة غربي مدينة غزة، وفق بيانات رسمية.

وبحسب جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، كان نحو 100 شخص، بينهم قرابة 50 طفلا، يسكنون المبنى قبل انهياره.

والجمعة، أُصيب 5 أطفال فلسطينيين بجراح طفيفة، جراء انهيار جزئي لمبنى سكني متضرر من قصف إسرائيلي خلال أعوام الإبادة الجماعية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وفق بيان لمتحدث الدفاع المدني محمود بصل.

وتأتي الحادثة في ظل دمار واسع لحق بالمباني السكنية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، ما دفع فلسطينيين إلى الإقامة في مبان متضررة وآيلة للسقوط بسبب نقص أماكن الإيواء.

ووفق وزارة الصحة في غزة، رفع انهيار "عمارة السعادة" إجمالي ضحايا انهيارات المباني المتضررة من الحرب الإسرائيلية إلى 61 شهيدا.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، انهارت عشرات المباني المتضررة من القصف على رؤوس ساكنيها، الذين لم يجدوا بديلا عنها للإيواء، في ظل شح توفر الخيام الملائمة ومنع إسرائيل إدخال المنازل المؤقتة "الكرفانات" إلى القطاع.

ومرارا، طالبت مؤسسات فلسطينية حكومية وجهات دولية وأممية بضرورة إدخال مستلزمات الإيواء إلى القطاع لتفادي وقوع المزيد من الضحايا جراء الانهيارات المتكررة للمباني، وفي ظل غرق خيام وتسجيل وفيات جراء البرد خلال فصول الشتاء، لكن دون استجابة إسرائيلية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 174 ألف مصاب، فضلاً عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.