ارتفاع حصيلة انفجار موقع عسكري في دير الزور إلى 11 قتيلا من عناصر الجيش السوري

• وزارة الدفاع السورية تشيع الضحايا.. والتحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الانفجار

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية بمنطقة عياش غربي دير الزور إلى 11 قتيلا من عناصر الجيش السوري، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن وزارة الدفاع شيعت 11 من عناصرها، لقوا حتفهم إثر الانفجار الذي وقع أمس الجمعة في أحد مواقع الجيش بمنطقة عياش بريف دير الزور الغربي.

وجرت مراسم التشييع من المستشفى الوطني في مدينة دير الزور، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الضحايا ورفاقهم.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية قد أعلنت، مساء الجمعة، وقوع انفجار في أحد مواقع الجيش بمنطقة عياش، مؤكدة بدء عمليات التحقق من أسبابه ومعاينة النتائج المترتبة عليه، من دون إعلان سبب محدد للانفجار.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الانفجار أدى كذلك إلى إصابة عدد من العسكريين، فيما لم تعلن وزارة الدفاع السورية حتى الآن سبب الانفجار بصورة نهائية.