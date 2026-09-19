سوريا تشكل مجلس أعمال مشترك مع أوزبكستان

• يأتي القرار ضمن تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة، بعد نحو أسبوعين من تشكيل مجلس مماثل مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، السبت، تشكيل مجلس الأعمال السوري ـ الأوزبكي عن الجانب السوري، في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العالم.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في دعم مجتمع الأعمال، بما يواكب مسارات التعاون المقترحة بين البلدين، ويفتح المجال أمام إقامة شراكات مباشرة بين الشركات السورية والأوزبكية، وفق إعلام رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أصدر قرارا بتشكيل المجلس، وتعيين أحمد أنس كلش رئيسا له، وعبد الغني محمد عماد الحمد ومحمد حسام المليح نائبين للرئيس.

كما تضمن القرار تعيين محمد لؤي سكر أمينا للسر، ومحمد عامر محمد رنكوسي مديرا تنفيذيا، وكامل صباغ شرباتي مديرا للعلاقات العامة.

ونص القرار على التزام المجلس بالنظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وميثاق عملها والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.

واعتبر أن مجلس الأعمال السوري ـ الأوزبكي هو المجلس الوحيد المعتمد عن الجانب السوري في العلاقات مع نظيره الأوزبكي، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.

كما كلف المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة بمتابعة أعمال المجلس الجديد والتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان انسجام نشاطاته مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار وفد اقتصادي سوري ضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة والتجارة غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، للاطلاع على تجربة الغرفة في تقديم الخدمات والأدوات الداعمة لقطاع الأعمال.

كما زار وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في 18 ايلول الجاري وكالة تطوير الصناعات الخفيفة في أوزبكستان للاطلاع على تجربتها في تطوير القطاع الصناعي، واطلع على آليات التكامل بين الوكالة والجمعيات القطاعية المتخصصة، ولا سيما في مجالات النسيج والملابس والجلود والأحذية، ودورها في تطوير الإنتاج ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وفق قناة الإخبارية السورية.

وفي 7 سبتمبر الجاري، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السوري ـ الأوكراني عن الجانب السوري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.