إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: العبوة الناسفة التي انفجرت بلبنان زرعت قبل وقف إطلاق النار

• رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة هجمات ردا على إصابة جنديين من قواته إثر انفجار العبوة في منطقة وادي السلوقي

أفادت إذاعة عبرية، السبت، بأن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن العبوة الناسفة التي انفجرت في جنوب لبنان وأصابت جنديين إسرائيليين، "قديمة" وزُرعت قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر عسكرية، بعدما أعلن الجيش شن هجمات على أهداف في جنوب لبنان ردا على انفجار العبوة في آلية تابعة له.

وقالت الإذاعة إن "تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن العبوة الناسفة التي انفجرت في جنوب لبنان وأسفرت عن إصابة جنديين كانت قديمة، وزُرعت في المنطقة قبل سريان وقف إطلاق النار".

وأوضحت أن العبوة انفجرت في منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان، وأن الجنديين المصابين من قوات الاحتياط.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق اليوم، دهست آلية هندسية تابعة لقواتنا عبوة ناسفة تابعة لحزب الله في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان".

وأضاف: "أسفر ذلك عن إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، جرى نقلهما لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلتيهما".

وعقب الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على ما زعم أنها "بنى تحتية إرهابية" في مناطق متفرقة بجنوب لبنان.

وقال: "من بين البنى التحتية التي تم استهدافها مواقع مراقبة وبنى تحتية إرهابية، عمل مخربون من حزب الله انطلاقا منها لدفع وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا".

ولم يقدم الجيش في بيانه ما يثبت أن العبوة تابعة لحزب الله، فيما قد تكون ضمن ذخائر غير منفجرة تابعة له في المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية منذ شهور.

وتنفذ القوات الإسرائيلية في المنطقة عمليات هندسية وتفجيرات تقول إنها تستهدف بنى وذخائر تابعة لحزب الله، وأعلنت خلال الأسابيع الأخيرة العثور على أسلحة وعبوات ناسفة.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب في واشنطن اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ورغم توقيع الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، كما لا تزال تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي وحتى 17 سبتمبر الجاري إلى 4 آلاف و386 شهيدا و12 ألفا و407 مصابين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية منذ 8 أكتوبر 2023 بلغت 8 آلاف و953 شهيدا و30 ألفا و643 مصابا.