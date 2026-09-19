غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان بعد إصابة جنديين

الوكالة الوطنية اللبنانية: 3 غارات تستهدف النبطية الفوقا وإحداها كادت تصيب مسعفين متجهين إلى المنطقة

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جديدة على عدة مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استهداف مواقع لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، من بينها نقاط مراقبة قال إنها تُستخدم لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وجاءت الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين، إثر مرور مركبتهما فوق عبوة ناسفة قال إن حزب الله زرعها في منطقة بجنوب لبنان تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وفي المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات على بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة، بحسب ما نقلته أسوشيتد برس، أن الغارة الثالثة كادت تصيب مسعفين كانوا في طريقهم إلى المنطقة، من دون تسجيل إصابات بينهم.

ويأتي التصعيد الجديد في ظل استمرار التوتر في جنوب لبنان، رغم الاتفاقات التي تستهدف تثبيت التهدئة وترتيب انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني، بينما تتبادل إسرائيل وحزب الله الاتهامات بشأن خروقات الترتيبات الأمنية القائمة.