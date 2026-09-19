باكستان وإيران تبحثان أحدث التطورات الإقليمية

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أحدث التطورات الإقليمية، حسبما أفاد موقع "جيو نيوز" الإخباري الباكستاني.

وشدد دار خلال الاتصال على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، والمرور الآمن والسريع للسفن، لا سيما في ضوء تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية.

كما أكد أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد المجدي لضمان إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق بينهما والاجتماع في نيويورك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.